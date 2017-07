Buonanotte, con la raffica...

1 luglio, ci siamo: il mercato inizia ufficialmente. E si vede, verrebbe da dire. Dalle numerose trattative ma soprattutto dalle tantissime ufficialità delle operazioni chiuse nei giorni scorsi. Riepiloghiamo tutto nella nostra raffica, partendo dalla Serie A: il Milan ha chiuso per Calhanoglu, il giocatore arriverà domani a Milano per la prima parte delle visite mediche. Cambiando sponda di Milano, l’Inter ha chiuso per Zaniolo dell’Entella anche se la trattativa verrà definita ulteriormente settimana prossima. La Juve si muove per Matuidi, mentre Aurier potrebbe essere una possibile alternativa a Danilo. Tra Napoli e Roma le parti sono sempre più vicine per Mario Rui. La Lazio ha messo sotto contratto Bezziccheri: primo contratto da professionista per lui. Ufficiale anche Marusic per i biancocelesti. L’Atalanta ha ufficializzato Vido dal Milan, come la Samp ha ufficializzato Prelec, Vujcic e Hadziosmanovic, tre giovani promesse. Per quanto riguarda la Samp e Snejider, martedì l’olandese incontrerà il Galatasary per risolvere il contratto, diventando così un’occasione ghiottissima per i blucerchiati. Due ufficialità anche per Bologna e Udinese: rispettivamente Poli e Ingelsson. Rinnova Pisacane col Cagliari, mentre il Benevento ufficializza Coda. Infine, il Verona ha trovato l’accordo per Zuculini.

Per quanto riguarda la Serie B: all’Entella interessa Emmanuello dell’Atalanta, il Cesena ha preso Alessio Vita dal Sassuolo. L’Empoli pensa a Provedel e Donnarumma, al Frosinone interessa Morosini del Genoa come al Parma interessa Di Gaudio del Carpi.

Sulla Lega Pro: per il Trapani è quasi fatta per Tougourdeau del Piacenza. Colpo di scena per De Sousa: niente Pontedera, andrà a Fondi. Poi, il Vicenza ed il Pisa su Petkovic del Carpi.

Infine, l’estero. Due notizie per l’AEK: la prima riguarda la firma di Livaja, la seconda la chiusura dell’affare Cosic dall’Empoli. Pepe è sempre più vicino al Besiktas, mentre il Real prepara l’offerta per Ceballos. Il Nantes di Ranieri vuole Tatarusanu e lo Stoccarda ha preso Donis dalla Juve. Ora, le ufficilità: Paredes allo Zenit, Caballero al Chelsea, Petkovic della Stella Rossa allo Spartak Mosca e Piovaccari allo Zhejiang Yiteng. Per quanto riguarda i rinnovi ufficiali: Saul all’Atletico fino al 2026 e Marquinhos al PSG fino al 2022. E allora buonanotte, con la raffica…