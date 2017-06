Buonanotte con la raffica

La giornata si è aperta con le visite mediche di Sirigu con il Torino (nel pomeriggio è poi arrivata l’ufficialità) e con la sbarco a Roma di Karsdorp. Anche per il terzino olandese è stato poi tempo di sostenere le visite mediche con il club giallorosso, ed ora non resta che aspettare l’ufficialità di questo altro colpo in entrata, un'operazione da 14 milioni più 2 di bonus. Ma non finisce qui: la Roma ha trovato anche l’accordo con Gonalons (2 milioni più bonus per 4 anni). Ieri c’è stato un incontro a Trigoria tra la dirigenza giallorossa e l’agente del giocatore, Guerra, ed ora bisogna trovare l’intesa con il Lione che chiede intorno ai 9 milioni per il centrocampista mentre l’offerta giallorossa è sui 5 più bonus. Per Pellegrini, invece, manca sempre soltanto la firma, mentre per l'attacco Jovetic resta ancora solo un'opzione. Capitolo uscite: incontri positivi tra l’agente di Paredes e lo Zenit. Tutto fatto invece con Manolas che domani sosterrà le visite mediche con il club russo. I giallorossi inoltre hanno fissato il prezzo per Mario Rui (intorno ai 12 milioni più 2 di bonus), richiesta della quale è stato informato il Napoli che presto farà la prima offerta per il terzino portoghese (probabilmente intorno agli 8 milioni). E restando in tema cessioni: la Roma ha chiuso a qualsiasi ipotesi di prestito di Marchizza che potrebbe essere ceduto al Sassuolo. Anche Bordin potrebbe lasciare il club giallorosso: il centrocampista classe ’98 è vicinissimo al prestito alla Ternana. Al Pontedera arrivano due giovani giallorossi: Spinozzi e Tofanari.



Per il Milan intanto cresce l’ottimismo per Calhanoglu. La trattativa con il Bayer Leverkusen prosegue in modo positivo e il ds rossonero Mirabelli spinge per chiudere. L’offerta del Milan è di 15 milioni più bonus, la richiesta del club tedesco è di 30 milioni. Ma si conta di chiudere sui 20 più bonus. Il discorso relativo al rinnovo di Donnarumma è sempre aperto (e sarà da discutere al termine dell’Europeo Under21) e in caso di prolungamento di Gigio, al Milan potrebbe tornare anche il fratello Antonio. Operazione, questa, da non interpretare però come una condizione del portiere rossonero per poter rinnovare; si tratta invece di un’idea del Milan che adesso può tornare attuale, con Gabriel sempre in uscita. Incontri potenzialmente decisivi all'orizzonte, quelli per Conti e Kalinic (rispettivamente con Atalanta e Fiorentina) che potrebbero animare questo finale di settimana. Offerta del Besiktas per Gustavo Gomez: 10 milioni ma rifiutati dal club rossonero. L’Inter oggi ha incontrato la Sampdoria per Skriniar e Caprari (come contropartita, direzione Genova): la trattativa non è ancora definitivamente chiusa ma in dirittura e mancano solo alcuni dettagli da limare (nel pomeriggio c’è stato anche un incontro in presenza di Osti e Lippi, agente dell’attaccante). Appuntamento a domani per chiudere questa doppia operazione. Fronte uscite: principio di accordo con il Siviglia per Banega (operazione da circa 9 milioni di euro). Ieri, inoltre, l'Inter ha anche incontrato di nuovo il Genoa per Pellegri e si è parlato anche di Ranocchia e Biabiany. “L’Inter sta lavorando bene e in silenzio, non c’è da preoccuparsi”, così un telegrafico Walter Sabatini in merito al mercato nerazzurro. Intanto, sponda Samp, Ferrero ha confermato: “Skriniar all’Inter ormai è fatta e abbiamo preso Caprari”. Sampdoria che oggi ha ceduto ufficialmente Bruno Fernandes allo Sporting Clube. La Samp, inoltre, è sempre più vicina a Ilicic, ha formulato un'offerta per Amavi dell'Aston Villa, ed insiste per Joao Pedro del Palmeiras. Giovedì incontro con agente di Colley.

Dani Alves ha salutato via social la Juventus (domani dovrebbe essere ufficiale la risoluzione) e i bianconeri allora iniziano a fare sul serio per Danilo del Real Madrid: pronta un'offerta da 15 milioni più bonus. La Juve guarda anche al futuro e, in tal senso, è interessata a Facundo Colidio, giovane attaccante classe 2000 del Boca Juniors. Capitolo uscite: su Alex Sandro non solo Chelsea e Manchester City. Sul brasiliano infatti c'è anche il Paris Saint Germain. La Fiorentina, in caso di addio di Bernardeschi (proprio verso la Juventus), continua a pensare a Politano, mentre il Napoli ha avuto nuovi contatti con il Manchester City per Rulli. Il club azzurro dialoga con gli inglesi perché hanno - fino al 2018 - il diritto di recompra sul portiere che la scorsa stagione ha collezionato 44 presenze con la maglia della Real Sociedad. Fatta per Ounas (affare da 10 milioni più bonus e contratto di 5 anni al giocatore), il Napoli non molla nemmeno Berenguer: si vuole chiudere anche per il centrocampista dell'Osasuna, operazione intorno ai 6 milioni. La Lazio pensa a Pasalic, mentre domani ci dovrebbe essere un incontro tra Simone Inzaghi e Fabio Borini ad Ibiza. L'allenatore biancoceleste proverà a convincere l'attaccante ad accettare la proposta della Lazio (club che comunque con il Sunderland ha una base d'intesa, ma il giocatore dovrebbe ridursi l'ingaggio). Per il Torino torna di moda il nome di Imbula, centrocampista dello Stoke, ha avviato i contatti con Chalobah del Chelsea e aspetta la risposta del Barcellona per Vermaelen.

De Maio ha sostenuto le visite mediche con il Bologna. Il giocatore arriva a titolo definitivo dall’Anderlecht per una cifra intorno ai 2 milioni ed ha firmato un contratto fino al 2021. Il Genoa ha l’ok di Criscito (che accetterebbe anche un ingaggio inferiore rispetto a quello garantito dallo Zenit), ma il club russo fa muro: per un suo ritorno al Genoa infatti manca l’accordo tra le due società, con lo Zenit che non intende privarsi del difensore vista la sua duttilità nel ricoprire più ruoli e visto che Mancini l’ha già individuato come il capitano della prossima stagione. Nei prossimi giorni comunque il Genoa potrebbe tornare alla carica e – nel caso in cui presentasse l’offerta giusta per i russi – per Criscito si aprirebbe un futuro con un ritorno in Serie A. L’Atalanta è pronta a riaccogliere De Roon (dopo appena una stagione al Middlesbrough), mentre Palomino è atteso a Bergamo nelle prossime ore per le visite mediche. Intanto i nerazzurri hanno iniziato a trattare con l'Inter per Dimarco (possibile sostituto di Spinazzola, qualora non restasse a Bergamo). A Benevento invece è stata la giornata della firma di Coda, nuovo rinforzo per Baroni, mentre Pisacane è a un passo dal rinnovo fino al 2019 con il Cagliari. La Spal è sempre più vicina a Oikonomou del Bologna e a Rizzo (arrivato l’ok da entrambi i giocatori) e continua a lavorare per Vaisanen dell’Aik Solna e Pa Konate del Malmoe. Il Chievo vuole Seck: i gialloblù avanzano su questo fronte avanzando una proposta di prestito biennale. Servirà però tempo, il giocatore partirà in ritiro con la Roma e poi sarà liberato: a quel punto il Chievo si farà trovare in prima fila per Seck, giocatore che il ds Romairone aveva preso a Carpi.

Serie B: la Pro Vercelli sta per mettere a segno un altro colpo in entrata e si tratta di Rovini, attaccante classe ’95 di proprietà dell’Udinese ma che ha trascorso la passata stagione alla Pistoiese. Per il centrocampo, invece, è in trattativa con l’Atalanta per Mario Pugliese. A Palermo giorno di presentazioni di Tedino e Lupo, mentre Masi è un obiettivo per la difesa del Bari. Il Pescara sta per chiudere per Ganz dalla Juventus, domani l'incontro decisivo. A Frosinone, rinnovo annuale per Zappino che era in scadenza.

Dall’estero: il Bristol City accoglie Eros Pisano. Ufficiale il trasferimento dell’ex Verona che dunque lascia l’Italia da svincolato: contratto biennale per lui. Srdjan Plavsic è un nuovo giocatore dello Sparta Praga di Stramaccioni: l’attaccante serbo classe ’95 arriva dalla Stella Rossa per 1,3 milioni.