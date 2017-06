Buonanotte con la raffica

La Roma piazza un altro colpo per la prossima stagione, sempre in difesa: è fatta per Karsdorp dal Feyenoord. Il terzino olandese già domani sosterrà le visite mediche con il club giallorosso. Per l'attacco: sondaggio per Jovetic. Per quanto riguarda l'asse di mercato con le Zenit: trovato l'accordo per Manolas, manca quello per Paredes. E domani potrebbe essere la giornata giusta, visto che l'agente dell'argentino, Sabbag, è in Italia e dovrebbe definire gli ultimi dettagli col club russo. Oggi intanto a Trigoria c'è stato anche un incontro con Mario Rui ed il suo agente: il difensore è in uscita, i giallorossi hanno aperto alla sua cessione, e piace al Napoli. Tanti giovani talenti, invece, sono richiesti da diverse squadre di Serie B e C. La Reggina ha chiesto in prestito Lorenzo Di Livio e Lorenzo Vasco, il Venezia invece è su Eros De Santis e Arturo Calabresi. Sempre in tema uscite: il Girona adesso è su Doumbia. Il Milan ha avviato i contatti con il Bayer Leverkusen per Calhanoglu: prima richiesta di informazioni per il fantasista classe ‘94 che piace alla dirigenza rossonera, fonti tedesche parlano di un accordo già raggiunto tra le parti, comunque filtrano conferme in merito un sondaggio già effettuato via mail. Kalinic spinge per il trasferimento in rossonero, il suo agente è in Italia, ma i club devono trovare l'intesa sulle cifre: i viola chiedono 30 milioni, il Milan vorrebbe chiudere ad un prezzo inferiore ma magari con l'inserimento di contropartite. Intanto i rossoneri in mattinata hanno incontrato il Trabzonspor per Kucka, che piace non poco al club turco, ma al momento la distanza tra domanda e offerta resta piuttosto alta. Per Donnarumma, cresce la fiducia. Il club lo aspetta come ha ribadito Montella ai microfoni di Sky, e il ds Mirabelli si augura che sia "una favola col lieto fine".

Capitolo Juventus: per Bernardeschi bisogna aspettare la fine dell'Europeo Under 21. Poi i bianconeri dovranno formalizzare alla Fiorentina l'offerta da 40 milioni più bonus per l'attaccante. Cifra, questa, che potrebbe soddisfare i viola (per la Fiorentina, Politano resta sempre un'opzione per il dopo-Bernardeschi). Schick invece ha terminato le visite mediche in Repubblica Ceca (è attesa dunque adesso soltanto l'ufficialità), mentre per la difesa si continua a lavorare per Danilo e per il centrocampo per Matuidi ma a fuoco lento. Douglas Costa, in questa fase, è in stand-by. Su Margiotta (attaccante classe ’93) si registra l’interesse della Dinamo Bucarest. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per l’affare Ounas per il Napoli. Per l’esterno offensivo classe ’96 infatti potrebbe mancare davvero poco per la chiusura, stando anche a quanto filtrato dall’entourage del giocatore: domani dunque giornata potenzialmente decisiva per l’ok definitivo. Intanto il Napoli sembra aver individuato il giusto vice-Reina: si tratta di Rulli, portiere argentino della Real Sociedad. Per quanto riguarda l'Inter: Banega sempre più vicino al Siviglia. Sampdoria: Muriel rinnova (fino al 2021) ma potrebbe lasciare comunque Genova. La possibilità più concreta al momento è il Siviglia, la cui offerta per il colombiano è di 21 milioni di euro più 7 di bonus facilmente raggiungibili (pareggiando così il valore della clausola, fissata a 28). Per la difesa, intanto, la Samp aspetta una risposta da Merè dello Sporting Gijon e poi piace Joao Pedro, esterno classe '96 del Palmeiras. Tramontata la pista Kownacki, ora a un passo dall'Anderlecht. L'Atalanta invece ha chiuso per Palomino dal Ludogorets: 3 anni di contratti a 2,5 milioni di euro a stagione.

E’ fatta per Sirigu al Torino: oggi era negli uffici del presidente Cairo, a Milano, mentre per domani sono previste le visite mediche e la firma sul contratto biennale che lo legherà al club granata. Il Genoa saluta Orban, difensore argentino classe ’89, che ha risolto il suo contratto con il club rossoblù ed è pronto a tornare in Argentina, al Racing Avellaneda, ed ha intrapreso contatti con il Torino per Maxi Lopez. Domani, inoltre, potrà essere una giornata decisiva per definire il futuro di Vermaelen in granata. Il Sassuolo ha trovato l’accordo con la Roma per il riscatto di Federico Ricci: operazione da 4,5 milioni di euro, ed ora il cartellino dell’attaccante classe ’94 è tutto neroverde. Lazio e Germoni ancora insieme: dopo un anno in prestito in B, il difensore classe ’97 ha rinnovato per altri 5 anni col club biancoceleste. La Spal è pronta ad accogliere Federico Mattiello: tutto fatto per il passaggio in prestito secco, dalla Juve alla squadra di Semplici, del difensore classe ’95 che domani sosterrà le visite mediche. Per la difesa invece piacciono due stranieri: Vaisanen del AIK Solna e Pa Konate del Malmoe.

Serie B: De Feo da ieri è ufficialmente un nuovo rinforzo dell’Ascoli (accordo fino al 2020). Capitolo Pro Vercelli: Nobile, dalla Lucchese, è vicino per la porta, per la difesa invece ritorna il nome di Masi (classe ’92, svincolato). Per quest’ultimo c’è stato un contatto nel fine settimana e si aspetta la risposta alla proposta formulata. Per quanto riguarda le uscite: con Ebagua si va verso la risoluzione. Il Frosinone ha rinnovato il prestito (questa volta però con obbligo di riscatto) di Bardi dall’Inter.

Dall’estero: presentazione ufficiale per Ranieri al Nantes, mentre il Crystal Palace ha ufficializzato l’arrivo di Frank de Boer sulla panchina. Lo Swansea è vicino al piazzare il colpo Roque Mesa del Las Palmas: accordo in dirittura sulla base di 13 milioni di euro.