Domenica di calciomercato, col 30 giugno (deadline della stagione 2016/2017) che si avvicina. E se Donnarumma apre al rinnovo col Milan direttamente dal proprio profilo Instagram, la Roma continua a lavora per Karsdorp. Distanza di tre milioni tra domanda e offerta, nuovo incontro la prossima settimana per definire così l'operazione col Feyenoord.

Entrate e uscite, con la Sampdoria che, nonostante, il rinnovo, rischia di perdere Luis Muriel: Lazio sul giocatore, ma soprattutto Valencia e Siviglia. E intanto discute con Caprari del futuro contratto, in vista dello scambio che porterebbe Skriniar all'Inter. Il Torino invece si prepara ad accogliere Sirigu e continua a sognare un'operazione alla Hart per Vermaelen, mentre il Sassuolo registra il sondaggio dello Zenit per Acerbi.

In Serie B, De Feo è ufficiale all'Ascoli, mentre Paolo Bianco va in Lega Pro al Siracusa. All'estero, Federico Piovaccari (ex Sampdoria) vola in Cina, mentre Balotelli rinnova col Nizza. E buonanotte, con la raffica.