Buonanotte, con la raffica

Weekend=poche trattative? No, anzi. Mercato infuocato, squadre di Serie A e non solo pronte a definire trattative impostate sia in entrata che in uscita. Come la Roma, attivissima, tra acquisti e cessione. Con Rick Karsdorp, per cui è in programma un blitz in Olanda per definire l'operazione col Feyenoord. regalando così a Di Francesco il secondo acquisto in difesa dopo Hector Moreno. In uscita, vicinissimi all'addio Manolas e Paredes, ad un passo dallo Zenit: operazione complessiva da oltre 60 milioni di euro, 65 per l'esattezza. Dalla Champions all'Europa League: l'Atalanta farà di tutto per trattenere Gomez: arrivata offerta di prolungamento al Papu a 2 milioni l'anno per quattro anni. L'argentino ne discuterà col suo agente Riso ad Ibiza dove si trova in vacanza.

Capitolo Milan: il cugino di Mino Raiola, Enzo, è in Polonia. Parlerà con Gianluigi Donnarumma, che in caso riferisse di voler rinnovare coi rossoneri, farà ufficialmente ripartire la trattativa per il prolungamento. Punto Inter: la prossima settimana è in programma un appuntamento col Genoa. Izzo piace ai nerazzurri, Ranocchia al Genoa. Senza dimenticare Pellgri (nome conteso dalle big), Puscas e Biabiany. L'altra genovese, la Sampdoria, vedrà Murru in blucerchiato all'inizio della prossima settimana (con Regini e Cigarini al Cagliari). E in più Muriel ha rinnovato fino al 2021, mentre il Torino aspetta Sirigu e ci prova per Vermaelen.

Il Verona, neopromosso in Serie A, punta a un rinforzo sulla fascia mancina di difesa: primo nome Dimarco dell'Inter, alternativa Felicioli del Milan. In attacco, invece, sempre viva l'idea Kean. E Toni saluta la società , non rinnoverà . A Udine, invece, è ufficiale Albano Bizzarri. Nell'Empoli, invece, Maccarone saluta e va verso la Carrarese del suo ex allentore Baldini, mentre la Salernitana ha fatto un sondaggio per Lollo del Carpi. All'estero, Pepe (che piaceva all'Inter) va verso il Besiktas, mentre lo Sparta Praga di Stramaccioni ha l'accordo con l'Udinese per Heurtaux. E buonanotte, con la raffica.