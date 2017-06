Domenica da...calciomercato. Nonostante gli Europei Under 21 e la Confederations Cup. Partendo dal Milan, che registra le parole dell'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sul suo assistito, e continua i contatti per Perin, cercando di trovare una soluzione con il Genoa. Domani l'agente Lucci andrà da Preziosi, presentando la nuova offerta rossonera. In alternativa resta valido il nome di Neto, oltre a Leno. Il Genoa, invece, potrebbe cautelarsi con Cordaz, che Juric conosce molto bene,

Per quanto riguarda la Roma, per Salah al Liverpool manca poco, deve solo arrivare l'offerta giusta all'esterno giallorosso. Roma che continua il pressing per Karsdorp del Feyenoord, su cui c'è l'Inter. Inter che ha deciso di non andare forte su Tete, non considerato una priorità e quindi ad un passo dal Galatasaray. In Serie B, il Cittadella è vicino a Camigliano dell'Udinese, mentre martedì Bucchi e il Perugia risolveranno il contratto: pronto Giunti; a Brescia, invece, Baronio allenerà la Primavera.

All'estero, il Psg vuole fare follie per Cristiano Ronaldo, anche se il portoghese vorrebbe tornare a "casa" allo United, mentre Balotelli va verso il rinnovo con il Nizza. E buonanotte, con la raffica.