Buonanotte con la raffica

Giornata dominata dalla decisione di Donnarumma di non rinnovare con il Milan. Faccia a faccia tra l'agente Raiola e la dirigenza rossonera al quale è seguito l'annuncio del club, attraverso le parole di Fassone: "L'agente ci ha comunicato la decisione di non rinnovare con il Milan, decisione definitiva presa dal giocatore". Il Milan, tra l'altro, aveva pronto anche un nuovo rilancio per convincerlo a rimanere ma alla fine a pesare non è stata una questione di soldi, visto che la scelta era già fatta. Questi gli scenari per il suo futuro: sul giocatore resta l’ombra del PSG ma soprattutto quella del Real Madrid, il club spagnolo che potrebbe prenderlo o a zero l’anno prossimo oppure provare a convincere il Milan a lasciarlo partire entro il 31 agosto. Il club comunque inizia a guardarsi intorno per cercare un sostituto di Donnarumma: domani ci sarà un incontro con gli agenti di Neto, che è la pista più praticabile, ma c’è anche l’idea Perin (unico dubbio è legato alle sue condizioni fisiche visti i due recenti infortuni). A Montella comunque il portiere del Genoa piace e il giocatore accetterebbe la destinazione. Intanto, Alessandro Plizzari, portiere rossonero classe 2000 rinnoverà il suo contratto: il suo agente Tinti, oggi a Milano, è già stato contattato dai rossoneri e c'è la volontà di continuare insieme. Capitolo Inter: c'è stato oggi un pranzo di mercato tra Ausilio e Raiola. Si è parlato di Tete, terzino dell'Ajax, al momento preferito a Karsdorp del Feyenoord. Sul fronte Rudiger, invece, nonostante le parole del ds della Roma Monchi, che ha chiuso ad un'eventuale partenza del difensore tedesco, continua il pressing sul suo agente in attesa di capire se il giocatore è deciso ad andare a Milano. Borja Valero resta una pista molto calda per il centrocampo.

Per il centrocampo della Juventus invece il nome su cui i bianconeri puntano sempre è N'Zonzi, per il quale il Siviglia non intende concedere sconti sulla clausola. Intanto oggi c'è stato un incontro con l'agente di Caldara, Riso, visto che i bianconeri starebbero pensando di portare il giocatore a Torino con un anno di anticipo. L'Atalanta però non intende lasciarlo andare. Per Kean è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo, mentre sul fronte uscite: Sturaro è chiesto dall'Everton, su Lemina invece c'è l'Arsenal. Orsolini è tra Bologna (incontro proprio oggi tra le parti a Milano) e Verona, mentre sono tre le squadre su Mattiello: si tratta di Spal, Verona e Bologna. Mandragora piace a Genoa, Spal e ancora al Verona, mentre Cassata è vicino al rinnovo con la Juventus ma su di lui ci sono gli sguardi interessati di Atalanta, Cagliari e Sassuolo. A proposito di rinnovi: il Napoli, oltre a quello di Ghoulam, lavora anche a quello di Strinic (scadenza nel 2018). Ancora aperta la questione portiere: per Neto si aspetta che la Juve chiuda prima per Szczesny, mentre Leno non convince appieno Sarri. Meret è un'ipotesi che resta viva. Sempre sul fronte entrate: Berenguer e Ounas ormai sono in pugno ma al momento non sono stati fatti passi avanti per chiudere. Retroscena del matrimonio Roma-Di Francesco: l'allenatore giallorosso ha rifiutato un'offerta dello Zenit San Pietroburgo di un contratto di 3 anni a 4 milioni netti a stagione ed un rinnovo del Sassuolo (quinquennale a 2 milioni netti) pur di accettare la panchina della Roma.

Il Sassuolo oggi ha incontrato l’agente di Acerbi che interessa al Galatasaray: tra le parti si è discusso dell’offerta turca. Intanto il club neroverde, in caso di partenza di Acerbi, ha pronto il sostituto e si tratta di Paletta, in uscita dal Milan (ieri primo approccio per il rossonero). Ma il club neroverde non è l’unico interessato a Paletta: c’è anche il Bologna e in giornata Bigon ha avuto un colloquio con l’agente del difensore. Lo stesso Bologna poi ha incontrato anche l’agente di Di Francesco (che ha reso noto l’interesse di alcuni club per il giocatore) e intanto continua a lavorare per Poli: positivo l’incontro di oggi tra Bigon, Di Vaio e Mirabelli. Passi avanti dunque per il club rossoblù su questo fronte e le parti potrebbero anche rivedersi nelle prossime settimane per parlare di altri giocatori in uscita sempre dal Milan. Non solo, oggi il Bologna ha incontrato anche la Juventus per discutere di alcuni nomi sul piatto con Riccardo Orsolini su tutti. E’ forte infatti l’interesse per l’ex esterno dell’Ascoli: possibile un’operazione in prestito che potrebbe coinvolgere anche altri nomi come Vitale oppure Juan Manuel Valencia (quest’ultimo acquistato in sinergia proprio tra i due club a gennaio). Intanto è tutto fatto per l’arrivo di Gonzalez, difensore dal Palermo. Il Torino guarda con interesse a Lapadula, mentre il Genoa è vicino a Reinholds, portiere lettone classe ’97, che dunque è a un passo da un triennale col club ligure: sarà poi girato in prestito al Pisa di Gautieri.



La Fiorentina è interessata a Sam Larsson, esterno offensivo svedese classe ’93 dell’Heerenveen, ed ormai ha raggiunto l'accordo totale con Bruno Gaspar dal Vitoria Guimaraes: operazione da 4 milioni di euro. Crotone scatenato: tanti incontri oggi per il dg Vrenna. Quasi fatta per il ritorno di Ante Budimir (raggiunto accordo con la Sampdoria), e per quanto riguarda la difesa invece si prova a prendere il terzino destro Cristian Manea, rumeno classe ’97 di proprietà dell’Apollon Limassol. Altri fronti su cui lavora il Crotone: oggi c’è stato un colloquio con l’agente di Marcello Trotta (la volontà è di trattenerlo, rinnovando il prestito dal Sassuolo). E sempre con il club neroverde il Crotone ha parlato di Claud Adjapong, difensore classe ’98; infine, occhi anche su Daniele Verde, con la voglia di averlo in prestito dalla Roma. Restando sul fronte entrate: mirino su Djimsiti (trattativa avanzata per il centrale dell'Atalanta), Faraoni, Hadzic del Sarajevo e Marko Petkovic della Stella Rossa. Si complica invece il ritorno di Crisetig, giocatore di proprietà del Bologna ma già in rossoblù la scorsa stagione: la trattativa infatti si sarebbe raffreddata. Possibile ritorno di Andrea Costa alla Samp, l'Udinese ha avviato i contatti con il Palermo per Pezzella, mentre l'Atalanta è su Benitez (attaccante classe '94 dell'Independiente). Il Chievo ha ufficializzato Romairone come nuovo direttore sportivo. La Spal pensa al portiere per la prossima stagione e oggi c’è stato un incontro per Gabriel, con l’agente del giocatore.

Serie B: la Pro Vercelli ha incontrato l’agente di Marco Firenze del Crotone. L’obiettivo è prendere il giocatore, cercato anche dalla Ternana e dal Perugia, in prestito ma solo dopo che avrà rinnovato il suo contratto col Crotone. Dopo l’addio di Romairone, a Carpi il nuovo ds è Lauriola. La Virtus Entella intanto ha chiuso per Luca Nizzetto, centrocampista classe ’86 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Trapani.

Dall’estero: sono decisive per il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea. Un campionato vinto, ma anche un rapporto che inizia adesso a scricchiolare: alla base di queste crepe tra le parti ci sarebbero alcune decisioni non univoche, sul mercato e non solo. Giornata di incontri a Milano per il presidente dell’Antalyaspor, Ali Safak Ozturk, ma occhi non soltanto alla Serie A. Per il ruolo del portiere infatti il club turco farà un tentativo per Casillas. Morata ha raggiunto l’accordo con lo United, adesso il club inglese deve trattare con il Real Madrid. Sunjic, dopo sei mesi al Palermo, passa alla Dinamo Mosca. Il Nantes ha ufficializzato l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina, mentre il Sion quello di Tramezzani. Ufficiale anche il rinnovo di Caldirola con il Werder Brema.