Buonanotte, con la raffica

Il primo nome per il centrocampo della Juventus resta quello di N'Zonzi. E per il giocatore del Siviglia c'è stato anche un contatto con lo stesso club spagnolo nelle ultime ore. La prima risposta alla Juventus è stata un chiarimento riguardo la clausola: nessuno sconto. Il Siviglia dunque non scende dai 40 milioni e apre solo alla possibilità di un pagamento dilazionato del cartellino del giocatore. Per l'attacco invece Douglas Costa è sempre il primo obiettivo: dall'incontro di ieri è emerso che ci sono i presupposti per trovare l'accordo con il giocatore e all'inizio della prossima settimana si potrà anche iniziare la trattativa con il Bayern Monaco (la cui richiesta è di 50 milioni). Altra giornata di incontri per il Milan che in sede ha ospitato i dirigenti dell’Everton: gli intermediari Morabito e Jacomuzzi insieme ai rappresentati del club inglese tra cui il ds Steve Walsh. Gli obiettivi dell’Everton sono soprattutto in attacco e il primo nome è Lapadula, ma c'è anche il nome di Niang. Ma sul taccuino dell’Everton ci sono anche altri obiettivi (sponda Inter), come Banega, Brozovic e Murillo. Altro incontro a Casa Milan è stato quello con il direttore sportivo del Torino Petrachi: si è parlato di Zapata che interessa al club granata. Il Milan intanto oggi ha anche riaccolto Abbiati, nelle vesti del club manager, mentre domani (giovedì) sarà la giornata del faccia a faccia tra Raiola e la dirigenza rossonera per il rinnovo di Donnarumma.

L'Inter oggi ha presentato Luciano Spalletti e una richiesta del neo allenatore nerazzurro per il centrocampo è Borja Valero. Si tratta di un giocatore che piaceva a Spalletti già dall'anno scorso (quando era sulla panchina della Roma) e adesso potrebbe fare al caso del suo modulo. C'è già stato un contatto con l'agente del giocatore, nei giorni scorsi a Milano, e presto potranno esserci incontri con la Fiorentina. Per la difesa ai nomi noti che interessano (ovvero Dalbert del Nizza e Davinzon Sanchez dell'Ajax) si aggiungono quelli di Diop del Tolosa e Skriniar della Sampdoria. Capitolo Roma: presentato Di Francesco, uno degli elementi più pregiati della rosa giallorossa interessa allo Zenit San Pietroburgo. Si tratta di Kostas Manolas che Mancini ha individuato come rinforzo ideale per la sua difesa nel campionato russo: solo corteggiamento per adesso, nessuna offerta è arrivata alla Roma. Grenier intanto è rientrato ufficialmente al Lione dopo i sei mesi di prestito in giallorosso. La Lazio continua a lavorare al rinnovo di De Vrij, con l'inserimento di una clausola nel suo nuovo contratto. Intanto il club biancoceleste ha effettuato un sondaggio per Praet della Samp. Sampdoria che a sua volta ha fatto un sondaggio per Murru. Per il Napoli, passi avanti per Berenguer dell'Osasuna. Come esterno d'attacco, un'alternativa è Zeneli, classe '95 dell’Heerenven.

Il Galatasaray ha fatto un'offerta al Sassuolo per Acerbi (per il giocatore pronto un contratto di 4 anni), così il club neroverde ha pronto il nome per sostituirlo: Paletta. Intanto il Las Palmas ha chiesto Iemmello, pupillo del futuro allenatore del club spagnolo, De Zerbi. L'Atalanta pensa a Mannone del Sunderland per il dopo-Berisha, mentre l'Udinese considera Bizzarri il portiere giusto da affiancare a Scuffet. In casa Bologna è pronto il rinnovo per Donadoni, mentre per la difesa Gonzalez del Palermo di avvicina. Il Crotone ha incontrato il Bologna per Crisetig: summit oggi tra le due dirigenze per discutere del futuro del centrocampista che i rossoblù vorrebbero trattenere dopo la positiva stagione trascorsa già in Calabria.

Serie B: Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Novara, oggi l’ufficialità per i post-Boscaglia. Altre panchine ufficialmente assegnate sono quelle della Pro Vercelli, sulla quale siederà Grassadonia, e quella del Frosinone che accoglie Longo. Ufficiale l’addio di Di Carlo alla panchina dello Spezia: Gallo è il nuovo allenatore.

Dall’estero: Tolisso ha firmato per il Bayern Monaco, mentre il Manchester United ha ufficializzato il colpo Lindelof dal Benfica ed ha raggiunto l'intesa con Alvaro Morata (adesso manca solo l'accordo con il Real). Tolisso è ufficialmente del Bayern Monaco. Gianni De Biasi lascia la panchina dell’Albania. Doppio colpo per il Galatasaray che chiude per Belhanda e Gomis.