Buonanotte, con la raffica

La Juventus continua a spingere per Douglas Costa. Dopo l’accelerata di ieri sera, oggi c’è stato l’incontro tra Marotta e l’agente dell’esterno del Bayern Monaco, Junior Mendoza, insieme a Giacomo Branchini, già intermediario della trattativa che portò il brasiliano dallo Shakhtar al club bavarese. I bianconeri intanto hanno ottenuto il 'sì' del giocatore, arrivato attraverso l'agente ed ora bisogna dunque trovare l'intesa con il Bayern Monaco. I rapporti con il club tedesco sono buoni e la richiesta è di 50 milioni, mentre la proposta bianconera partirà dai 40. Scambio di documenti invece con la Sampdoria per l’affare Schick: trattativa ormai chiusa, i bianconeri verseranno nelle casse dei blucerchiati 30,5 milioni di euro per il trasferimento definitivo dell’attaccante. Niente prestito con diritto, dunque, ma solo un pagamento dilazionato in tre anni. Se Schick farà parte della rosa di Allegri già la prossima stagione però si saprà soltanto dopo il ritiro. Comunque, in caso di prestito, sarebbe la Samp ad avere la priorità visto che la società ligure ha inserito una clausola che impegnerà la Juve a dare in prestito proprio alla Sampdoria il giocatore qualora la decisione dei bianconeri non sia quella di tenerlo a Torino da subito. Sul fronte uscite: Stefano Beltrame, che ha trascorso la scorsa stagione al Den Bosch, resterà ancora in Olanda e andrà a giocare nel Go Ahead Eagles. Fabio Grosso, allenatore della Primavera bianconera, invece siederà sulla panchina del Bari: in giornata, l’incontro tra le parti è stato decisivo ed è stato raggiunto l’accordo di massima che porterà Grosso a Bari già dalla prossima settimana.

Il Milan invece aspettava oggi la risposta definitiva di Donnarumma e del suo agente Mino Raiola alla proposta di rinnovo. Risposta che però non è arrivata e che ha portato le parti – dopo alcune tensioni – a fissare un incontro giovedì prossimo (la situazione). Mentre per Kalinic ci sarà un incontro sabato con la Fiorentina e, sempre per l'attacco, la pista che porta a Diego Costa non si può dire del tutto tramontata, visti i buoni rapporti con l'agente del giocatore, Jorge Mendes. Eusebio Di Francesco è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Roma: prima ha risolto il contratto con il Sassuolo, poi ha raggiunto Roma e Trigoria dove ha firmato il biennale che lo lega alla panchina giallorossa. Prima dell’ufficialità dell’allenatore, la Roma però ha piazzato il primo colpo di questa sessione, nonché il primo dell’era Monchi: si tratta di Hector Moreno, difensore centrale classe ’88 del PSV. Il giocatore è arrivato in giallorosso per una cifra di 5,7 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2021. I giallorossi inoltre continuano a lavorare per il rinnovo di Nainggolan (previsto nei prossimi giorni a Milano un incontro tra Monchi e l'agente del belga, provando a limare la distanza di 800mila euro circa che il club vorrebbe inserire come bonus e non come parte fissa. Salah invece si allontana sempre di più: adesso alla Roma non resta che aspettare l'offerta giusta del Liverpool, ovvero che soddisfi la richiesta economica del club giallorosso.

Capitolo Inter: Biabiany si allontana da un futuro allo Sparta Praga. Le richieste di ingaggio del giocatore (2 milioni a stagione) hanno sostanzialmente chiuso ad ogni possibilità di vedere il nerazzurro nella squadra di Stramaccioni. Restando in tema uscite: oggi blitz a Milano del Las Palmas per Gabigol. L'accordo tra i club per un prestito è stato trovato, adesso non resta che convincere il giocatore. Per quanto riguarda le entrate, invece, ci sono stati nuovi contatti per Dalbert. Il giocatore ha un accordo completo con l'Inter che nei prossimi giorni tornerà a parlare con il Nizza. Altro nome che non abbandona i pensieri nerazzurri è quello di Davinson Sanchez, seria alternativa a Rudiger che comunque resta l'obiettivo numero uno. Keita continua ad animare il mercato in uscita della Lazio. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e dopo le parole del ds biancoceleste Tare (il quale ha ribadito la volontà di rinnovare il suo contratto in scadenza tra un anno) è arrivata la replica dell’agente, Roberto Calenda: “Tare parla di miei accordi inesistenti con altre squadre e sventola pubblicamente fantomatici rinnovi… Tuttavia, visto che racconta pure di rinnovi da top player o di offerte da tre big, forse è il momento che informi anche noi… Rimaniamo sempre in attesa della Lazio!”. Il Napoli ci prova per Meret, mentre con il Torino è difficile da colmare la distanza per Zapata: il Toro offre 12 milioni più 3 di bonus mentre il Napoli ne chiede 25. Il club azzurro, inoltre, ha proposto ai granata lo scambio Tonelli-Bonifazi, ma il Torino ha detto no. Falcinelli è la prima scelta per l'attacco della Sampdoria, club che lavora anche per Kownacki. Il Genoa oggi ha incontrato Di Campli per parlare di Orsolini e Favilli, mentre la Spal ha fatto una super offerta per Di Gennaro del Cagliari (giocatore che ha il contratto in scadenza).

L’Atalanta oggi ha incontrato il Chievo: al centro del summit tra i presidenti dei due club c’era il futuro di Paloschi, o meglio un suo ritorno in gialloblù. La Fiorentina invece ha effettuato un sondaggio per Borriello: i club viola pensa al possibile addio di Kalinic (su di lui il Milan) e oltre ad aver individuato in Giovanni Simeone un suo possibile sostituto, riflette su quest’altro profilo che potrebbe affiancarlo in un attacco rivoluzionato. Il Cagliari intanto però ha offerto a Borriello un rinnovo biennale e il giocatore nei prossimi giorni deciderà se restare in rossoblù o cedere al corteggiamento viola. Il Bologna ha rinnovato il contratto di Simone Verdi (adeguato anche l’ingaggio del giocatore): accordo fino al 2021. Sulla panchina del Benevento resta Baroni: accordo raggiunto (fino al 2019) tra le parti dopo il lungo incontro di ieri e l’allenatore che ha condotto alla promozione i giallorossi resterà ancora in carica. Per quanto riguarda la squadra della prossima stagione, invece, l’obiettivo numero uno per la posta è Sepe (oltre a Micai del Bari e visto l’addio di Cragno). Gyamfi invece sarà riscattato dall’Inter, mentre è ancora da valutare la situazione di Chibsah: il costo del suo riscatto è di 850mila euro.

Serie B: Eugenio Corini sarà il nuovo allenatore del Novara (accordo di un anno più opzione per il secondo). L’Empoli invece ha scelto Vivarini, mentre sulla panchina della Pro Vercelli ecco Grassadonia che sostituisce Longo, pronto a firmare un biennale con il Frosinone. Dopo l’addio di Castori, sulla panchina del Carpi è ufficiale l’arrivo di Antonio Calabro. Il Palermo è pronto ad accogliere un nuovo direttore sportivo e si tratta di Marcello Carli, ormai ex Empoli. C’è l’accordo tra le parti, manca soltanto l’ok definitivo di Zamparini, in attesa del closing, ma una volta ufficializzato il suo primo compito sarà trovare un nuovo allenatore per il Palermo: i primi due nomi sulla lista sono quelli di Massimo Oddo e Beppe Iachini. Il Cittadella ha chiuso per Settembrini, centrocampista che era in scadenza con la Feralpisalò e che a breve firmerà con i granata.

Dall’estero: Griezmann ha rinnovato con l’Atletico Madrid fino al 2022. Claudio Ranieri invece è il nuovo allenatore del Nantes, mentre Roberto Mancini è stato presentato da nuovo allenatore dello Zenit San Pietroburgo: “L’obiettivo è riportare il club al vertice del campionato”, le sue parole. Roberto De Zerbi invece sarà il nuovo allenatore del Las Palmas: oggi cena con i dirigenti del club spagnolo a Milano. Infine, l'ex Atalanta Maxi Moralez dovrebbe andare all'Al-Nasr di Prandelli, negli Emirati.