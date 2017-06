Buonanotte, con la raffica...

La giornata si è aperta con le visite mediche di André Silva con il Milan. L’attaccante, ormai ex Porto, è diventato oggi a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per la prossima stagione: contratto di 5 anni per il portoghese, dunque fino al 2022, con un ingaggio da 1,9 milioni di euro all'anno più bonus. Il Milan comunque non si ferma, nemmeno in attacco. L’arrivo di André Silva infatti non esclude anche quello di Kalinic: entro la fine della settimana ci sarà un incontro tra Mirabelli e Corvino in cui i rossoneri presenteranno un’offerta di 25 milioni di euro. La Fiorentina valuta il croato 30 milioni: la distanza è minima e Milan e agenti del giocatori sono fiduciosi del buon esito di questo asse Milano-Firenze. Mattinata fitta di incontri a Casa Milan che oggi ha accolto anche Marcelo Simonian, agente di Pastore, per una visita di cortesia in cui ha proposto alcuni giovani argentini alla dirigenza rossonera. Ma la giornata milanese di mercato è stata animata dalla presenza di Antero Henrique, direttore sportivo del Paris Saint Germain, che ha incontrato l'agente di Verratti, Di Campli, che ha ribadito la volontà del giocatore di cambiare aria e dunque di ascoltare le offerte da altri club (Barcellona su tutti). Il PSG invece non vorrebbe venderlo, anzi vorrebbe rinnovare il suo contratto. Ma il giocatore è in cerca di nuovi stimoli e la sua volontà alla fine sarà decisiva. Antero Henrique ha poi incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan e il discorso Donnarumma è stato solo sfiorato. Il portiere infatti domani darà una risposta al club in merito al rinnovo. Il PSG comunque ha discusso di tre giocatori che non fanno più parte del progetto: Jesè Rodriguez, Krykoviak e Lucas Moura (su cui c'è anche l'Inter). Con Di Campli, invece, il Milan ha parlato di Coulibaly, giovane centrocampista classe '99 del Pescara. Intanto oggi c'è stato un primo contatto Fassone-Percassi per Andrea Conti, ma Milan e Atalanta si vedranno di nuovo nei prossimi giorni per trovare l'intesa per il difensore (l'accordo con l'agente del giocatore è stato già raggiunto). Sempre su quest'asse, in uscita dal Milan, c'è il giovane Vido: prevista cessione a titolo definitivo ma con percentuale al Milan sulla sua futura rivendita, oppure un diritto di recompra.

La Juventus intanto ha intensificato i contatti per Douglas Costa (con l’agente del giocatore e con il Bayern Monaco): passi avanti per l’esterno del club tedesco, nonostante si tratti di un’operazione onerosa per i bianconeri visto che la valutazione del Bayern è di 50 milioni e il giocatore ne chiede 7 di ingaggio. La Juve comunque resta prudente su questo fronte ma lavora per trovare una soluzione (per abbassare anche le pretese dei bavaresi) e portare questo attaccante per cui Allegri stravede in bianconero. Per il centrocampo, invece, c’è sempre N’Zonzi. La Juve vorrebbe portarlo a Torino senza pagare il prezzo della clausola, quindi chiudendo per una cifra intorno ai 30 milioni. Capitolo Schick (per il quale ha tentato un inserimento in extremis il PSG presentando un'offerta da 35 milioni alla Samp), ecco i dettagli dell’operazione con la Samp: i bianconeri pagheranno ai blucerchiati una cifra superiore ai 25 milioni della clausola. Il prezzo finale sarà infatti di 30 milioni, perché il primo anno il giocatore sarà preso in prestito con obbligo di riscatto (obbligo al secondo anno fissato a 30 milioni). Il pagamento, con questa formula, sarà dilazionato in 4 anni.

Un nome che torna per l’Inter è quello di Luiz Gustavo: oggi c’è stata una telefonata tra la dirigenza nerazzurra e l’agenzia che gestisce il giocatore del Wolfsburg. I nerazzurri infatti vogliono tenere vivi i contatti su questo fronte. Dall'incontro di oggi con il PSG, invece, oggi sono state fatte discussioni preliminari: l'Inter ha chiesto informazioni per Lucas Moura. L'ingaggio del giocatore rientra nei parametri (è di 3,5 milioni a stagione) ed il club francese potrebbe aprire alla cessione. C'è stato poi un sondaggio anche per Di Maria che però resta un sogno proibito, visto l'ingaggio di 9 milioni a stagione. Il PSG poi ha fatto sapere di essere disposto a vendere Krychowiak e l'Inter ha chiesto di restare aggiornata in merito ad eventuali nuovi sviluppi per poi eventualmente ragionare su come muoversi per questo giocatore. Per quanto riguarda le cessioni: il PSG si è informato su Perisic, per conoscere lo stato della trattativa con il Manchester United. L'interesse del club parigino si estende, inoltre, anche a Kondogbia, profilo che piace non poco ma per il quale l'Inter chiederà una cifra importante.

La Roma sta per accogliere Di Francesco sulla panchina (domani è atteso a Trigoria), e ha fatto passi avanti per il ritorno di Pellegrini (il ds Monchi ha incontrato l'agente), mentre sul fronte uscite Paredes interessa allo Zenit San Pietroburgo di Mancini. Il giocatore però non è convinto della destinazione. Il Napoli ha pronta un’offerta per Di Francesco Jr, Federico, di proprietà del Bologna che interessa però anche a Atalanta e Torino. Otto milioni di euro è la proposta azzurra che però per il Bologna al momento non è la cifra giusta per lasciar partire Di Francesco. La Sampdoria ha individuato l’erede di Schick: si tratta di Kownacki del Lech Poznan: la richiesta è di 5 milioni, l’offerta della Samp è di 3. Il Torino continua il pressing su Zapata (tornato al Napoli dopo il prestito all’Udinese), a prescindere dalla cessione o meno di Belotti. E il club granata oggi ha incontrato l'agente di Baselli, Riso, per parlare del rinnovo del giocatore e limare la distanza che c'è tra richiesta e offerta: dall'incontro odierno però non è stata trovata una soluzione. L’Udinese invece è interessato a Babacar: un’opzione per prelevarlo dalla Fiorentina sarebbe averlo via Watford. La sua valutazione è intorno ai 12 milioni di euro. Il Cagliari ha incontrato gli agenti di Cigarini, profilo che piace per il centrocampo, ed ora non resta che capire le intenzioni della Sampdoria in merito al futuro del giocatore. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Bologna: Falletti è più vicino e il club rossoblù inoltre farà un tentativo anche per Avenatti della Ternana. Per quanto riguarda il centrocampo, c’è ottimismo per l’arrivo di Bradaric dal Rjeka. L’Hellas Verona ha chiesto il giovane Cutrone al Milan, mentre la Spal è su Gabriel.

Serie B: Vivarini siederà sulla panchina dell'Empoli, mentre a Cesena è stato confermato Camplone (rinnovo per lui fino al 2018). A Carpi invece è addio a Castori, pronto Calabro a sostituirlo. Per Grassadonia sulla panchina della Pro Vercelli ormai manca soltanto l'annuncio, mentre Longo è pronto a firmare un biennale con il Frosinone.