Una giornata di mercato tutto sommato “tranquilla”, diventata caotica nelle ultime ore. Il motivo è semplice: André Silva, il colpo clamoroso messo a segno dal Milan. Domani sarà la giornata delle visite mediche e dell’ufficializzazione dell’affare da parte del Porto e del Milan. Per quanto riguarda la Serie A poi, l’Udinese pensa al dopo Widmer sul quale ci sono Napoli e Lazio: ai friulani piace Laurini dell’Empoli.

Passiamo alla Serie B. Domani in programma per il Benevento l’incontro tra Baroni e Vigorito per decidere le sorti della panchina dei campani. Passiamo ad un’altra neopromossa, la SPAL: è stata trovata l’intesa con Antenucci per il rinnovo biennale, anche se le parti si incontreranno nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli. Quando il Novara pensava di aver già in pugno Vivarini per la panchina, ecco il colpo di scena: l’allenatore nella scorsa stagione al Latina infatti si accaserà con tutta probabilità all’Empoli che aveva sondato nel frattempo anche la pista Calabro, diventato invece un nome nuovo per sostituire Castori al Carpi. Il Novara così potrebbe virare su Di Carlo dopo il dietrofront di Vivarini.

Tante notizie dall’estero: da Gregucci che domani incontrerà i dirigenti dello Zenit per entrare a far parte dello staff di Mancini a Marco Rossi ufficialmente nuovo allenatore del DAC Dunajská Streda in Slovacchia, passando per Fabio Capello ingaggiato Jiangsu Suning (è ufficiale!) e Tramezzani scelto per la panchina del Sion dopo la risoluzione col Lugano. Infine, Gnabry, cresciuto nell’Arsenal e diventato grande al Werder, è diventato un nuovo giocatore del Bayern Monaco. E allora buonanotte, con la raffica…