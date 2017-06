Buonanotte, con la raffica...

Continua l’intrigo Keita, con tanto di botta e risposta tra l’agente del calciatore (qui le parole) e il ds Tare (qui le parole) e successiva risposta del fratello del senegalese (qui le parole). C’è l’accordo Lazio-Milan ma non c’è stato alcun incontro tra il giocatore e i rossoneri. Il Milan, intanto, continua a provarci per Belotti e, dopo la prima offerta da 45 milioni, sta lavorando con l’entourage del calciatore per convincerlo a spingere per la cessione. Intanto c’è stato l’incontro con l’agente di Conti: trovato l’accordo con il calciatore, bisognerà ora trattare con l’Atalanta.

In giornata c’è stato anche l’incontro tra la Juventus e l’agente di Neto: sarà addio col portiere brasiliano, che sarà sostituito da Szczesny (qui i dettagli). La società bianconera guarda anche al futuro e ha puntato un giovane dell’Entella: si tratta del centrocampista classe ’99 Nicolò Zaniolo. Su questo ragazzo ci sono anche altri club italiani ed il Colonia.

Il Napoli continua a cercare un esterno d’attacco. C’è stato un incontro con l’agente di Berenguer: il classe ’95 ha una clausola da 9 milioni, gli azzurri vogliono uno sconto. Il preferito, però, è Castillejo del Villareal, che costa molto di più e con il quale sono stati avviati dei contatti. Continua il pressing del Liverpool su Salah, la Roma non vuol farsi trovare impreparata e cercano il suo possibile sostituto. I giallorossi pensano a Suso, in scadenza nel 2019, che ancora non ha trovato l’intesa per il rinnovo con il Milan. In attesa dei primi acquisti, l’Inter pensa alle cessioni: Biabiany ha trovato l’accordo con lo Sparta Praga e raggiungerà quindi Stramaccioni. Il Sassuolo ha scelto l’erede di Di Francesco: sarà Cristian Bucchi, che a breve firmerà con i neroverdi. La Sampdoria tratta con il Lech Poznan per l’attaccante classe ’97 Kownacki: operazione da 5 milioni.

Fiorentina vicina ad un doppio colpo. Il primo è Bruno Gaspar, terzino del Vitoria Guimaraes classe 1993. Il secondo, invece, è Diallo, difensore classe ’96 del Monaco. Avviati i contatti col Real Madrid per Mariano Diaz, attaccante classe ’93: operazione da 6 milioni con i blancos che manterrebbero il diritto di recompra. Si insiste per Simeone del Genoa, sul quale c’è sempre anche il Watford. La Lazio, oltre a Badelj, segue di nuovo Walace per la sostituzione di Biglia: il centrocampista è ora all’Amburgo e costa 10 milioni.

L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Nicolas Haas, centrocampista che arriva dal Lucerna. I nerazzurri vogliono Caprari dall’Inter per l’attacco ed hanno incontrato la Lazio per Berisha, Petagna e Gomez. L’Atalanta vorrebbe trattenere il portiere, ai biancocelesti piacciono invece il centrocampista e l’attaccante che sono considerati incedibili. La Spal cerca un portiere e, in attesa di capire quale sarà il futuro di Meret, ha pensato a Seculin del Chievo. Per l’attacco si continua ad insistere per Alberto Paloschi, ci sono stati nuovi contatti con l’agente e con l’Atalanta. Previsto un incontro Crotone-Nicola, in caso di addio dell’allenatore il sostituto potrebbe essere Mimmo Di Carlo (sul quale c’è anche il Novara).

Il Perugia, come detto, perde Cristian Bucchi ma ha già scelto il suo sostituto per la panchina: sarà Federico Giunti, ormai manca solo la firma. Sul difensore Salvatore Monaco, invece, c’è l’interesse del QPR. Preso un giovane nordcoreano: si tratta del classe ’98 Song Hyok Choe, lo scorso anno alla Fiorentina. Pescara: nuovi contatti per Ganz e Vido. Il Palermo cerca il muovo allenatore: Baccaglini, in caso di rifiuto di Baroni, potrebbe ripartire da Iachini. Si muovono anche i direttori sportivi: c’è Andrissi per lo Spezia, Lauriola per il Carpi. A Empoli, invece, è Pecini il candidato per sostituire Carli. A Frosinone si parla invece di rinnovo per Giannitti, che dovrebbe incontrare il presidente Stirpe. Per la panchina in pole Oddo, che vorrebbe Longo.

Il Crystal Palace deve scegliere il prossimo allenatore: tra i candidati, oltre a Pellegrino (ex Alaves), c’è anche Claudio Ranieri. Luca Caldirola, invece, proseguirà la sua esperienza in Germania: trovato l’accordo con il Werder Brema per il rinnovo fino al 2019. Il portiere Carrizo ha firmato con il Monterrey. Dopo i successi in Ungheria con l’Honved, Marco Rossi ripartirà dal DAC Dunajská Streda, squadra slovacca. E’ chiusa la trattativa tra lo Jiangsu Suning e Paulo Sousa, la firma però non è ancora arrivata per motivi fiscali.