Buonanotte, con la raffica...

E’ stato il giorno del rinnovo di Massimiliano Allegri, che ha firmato il prolungamento di contratto con la Juventus fino al 2020 (qui tutti i dettagli). I bianconeri possono ora concentrarsi sul mercato e sono sempre più vicini a Patrik Schick: c’è stato un contatto con il calciatore, ora è previsto un incontro con la Sampdoria per parlare anche di eventuali contropartite. Le priorità, ora, sono il centrocampista centrale e l’attaccante esterno (qui tutti i nomi).

E’ iniziata l’avventura italiana di Ricardo Rodriguez (qui le immagini), che ha affrontato le visite mediche con il Milan in attesa della firma e dell’ufficialità. Sarà il terzo acquisto dei rossoneri dopo Musacchio e Kessié. Il Milan, però, non si ferma. C’è stato infatti un contatto con il Torino per Belotti: l’offerta rossonera (leggi qui i dettagli), al momento, è lontana dai 100 milioni chiesti da Cairo, serviranno quindi almeno 70 milioni cash più contropartite per convincere i granata a lasciar partire il centravanti della Nazionale. Previsto, invece, un incontro a Casa Milan con l’agente di Conti dell’Atalanta, per il quale prosegue il derby di mercato con l’Inter.

Il Milan ha anche raggiunto l’accordo con la Lazio per Keita, oltre che per Biglia, per una cifra di 50 milioni per entrambi i calciatori. L’attaccante senegalese, però, è corteggiato anche dalla Juventus, si attendono ora le mosse dei bianconeri. Il calciatore, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2018, dovrà scegliere tra queste due società oppure attendere il prossimo anno per partire a costo zero.

Non solo Allegri, anche Simone Inzaghi ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2020: oggi è arrivata l’ufficialità da parte della Lazio. I biancocelesti voglio Milan Badelj della Fiorentina per sostituire Lucas Biglia. La Roma ripartirà invece da Eusebio Di Francesco e, per ufficializzare il nuovo allenatore, attende l’incontro con il Sassuolo per sbloccare l’operazione in maniera definitiva (qui i dettagli). I giallorossi stanno provando poi a rinnovare il contratto di Radja Nainggolan e nei prossimi giorni è previsto un incontro (qui i dettagli). E’ di quattro anni il contratto proposto a De Sanctis per il ruolo di club manager ma il portiere deve ancora decidere se smettere oppure giocare un altro anno al Monaco.

La Fiorentina ha invece individuato in Giovanni Simeone il sostituto giusto per Nikola Kalinic. Il ‘Cholito’ è richiesto anche dal Watford. Incontro di mercato a pranzo tra la Sampdoria e la Spal, che vuole Regini e Budimir. Sul secondo, però, c’è la concorrenza del Crotone e anche del Benevento, in caso di promozione in A. L’Atalanta su Cassata, classe ’97 di proprietà della Juventus ma reduce dall’esperienza all’Ascoli.

L’Empoli prova a ripartire dopo la retrocessione: per la panchina non c’è solo Longo ma anche Vivarini. In Lega Pro, il Padova continua a ragionare sul nuovo allenatore, oggi contatto con Foscarini che è il preferito. Resta in lizza anche Tedino del Pordenone e Colucci, ex Reggiana. L’Arezzo ha invece scelto Magi e a breve lo annuncerà come nuovo allenatore. Il Parma lotta ancora per la Serie B, è in semifinale playoff, ma pensa già al futuro: i gialloblù sono vicini al classe ’94 Frediani, di proprietà della Roma ma nell’ultima stagione all’Ancona.

Lo Jiangsu Suning ha ormai scelto Paulo Sousa per la panchina: battuta la concorrenza di Favre e Tuchel, l’ex viola è anche volato in Cina in giornata per la firma. Il Liverpool ha rinunciato a van Dijk, dopo la denuncia del Southampton contro i reds per approccio illegale con il calciatore olandese. Altro rinnovo in panchina: Jardim resterà sulla panchina del Monaco fino al 2020. Il Lugano e Tramezzani hanno risolto il contratto, sull’allenatore italiano ci sono Novara, Young Boys, Sion ed altre due squadre del campionato greco e polacco. Il Crystal Palace ha invece avviato la trattativa per Mauricio Pellegrino, reduce dalla grande stagione sulla panchina dell’Alaves.