Buonanotte, con la raffica...

Mercato già ricco di trattative, entrato immediatamente nel vivo. Anche oggi tantissime notizie. E’ stata la prima giornata italiana di Ricardo Rodriguez, sbarcato a Milano dove domani mattina affronterà le visite mediche (QUI PER LE IMMAGINI E LE PRIME PAROLE). Sarà l’ultimo step prima della firma del contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni. E i rossoneri sono quindi pronti ed ufficializzare il terzo acquisto dopo Musacchio e Kessié. Il quarto rinforzo, invece, potrebbe essere Lucas Biglia. Accordo quasi raggiunto con la Lazio, dopo aver trovato quello con il calciatore per l'ingaggio (qui i dettagli). Il giocatore si sente già rossonero e, la settimana prossima, dovrebbe volare in Italia per visite e firma dopo la tournée con l'Argentina. Rodriguez e Biglia, ma non solo. Il Milan quest’oggi ha ufficializzato anche il rinnovo del portiere Marco Storari, che avrà un altro anno di contratto con i rossoneri. Si continua poi a cercare sempre l'attaccante. Ma l'ipotesi Morata sembra sfumata, anche perchè il Real Madrid ha rifiutato un'offerta del Manchester Unite di 60 milioni.

La Juventus ha definito il rinnovo di Allegri (qui i dettagli), si attende solo la firma dell'allenatore. L'Inter ricomincia da Spalletti, che ha chiesto a centrocampo Matiàs Vecino. Piace anche Borja Valero, Suning vorrebbe però calciatori più giovani. Presentata l'offerta per Rudiger: 30 milioni. La Roma però ne vuole almeno 40. Ipotesi di sinergia con la Sampdoria per Driussi del River Plate. I blucerchiati hanno rinnovato il contratto di Pradè per un anno e incontreranno la Spal, che chiederà Budimir. Su quest'ultimo c'è anche il Crotone, sua ex squadra. La Fiorentina ha ufficializzato Pioli. Su Badelj c'è il Valencia. Ai viola piace Taider, sondaggio anche per Baselli. Contatto con il Chievo per Inglese mentre si seguono i giovani Karamoh del Caen e Candela dello Spezia. La Roma, come vice Salah, pensa a Izquierdo del Brugge.

La Lazio ha inserito Jemerson del Monaco nella lista per la difesa: il centrale brasiliano piace tantissimo al ds Igli Tare che ha avuto i primi contatti con il club francese. Per l'attacco, invece, si pensa a Leonardo Pavoletti, chiuso al Napoli da Milik e Mertens. Sarebbe un obiettivo in caso di partenza di de Vrij. Il Cagliari continua a pensare a Luca Cigarini per il suo centrocampo: la società rossoblù incontrerà nei prossimi giorni gli agenti del calciatore per valutare la fattibilità dell’operazione. Il Bologna ha incontrato oggi gli agenti di Alessio Cerci, per il quale il problema resta l’ingaggio. Non ci sono stati passi in avanti nella trattativa, anche perché i rossoblù sono coperti in quel ruolo con le conferme di Verdi e Di Francesco. Si attendono comunque nuovi sviluppi. I rossoblù valutano anche l’ipotesi Burdisso per la difesa. Idea Gollini per la Spal, alternativa per la porta oltre Silvestre e il rinnovo di Meret. Sassuolo: trattativa per Bucchi in dirittura d'arrivo, sempre più vicino per il dopo Di Francesco. I neroverdi sono tornati ad interessarsi a Balotelli, sul quale c'è però il Borussia. Se non dovesse chiudersi questa trattativa, c'è sempre la possibilità di rinnovo con il Nizza oltre a quella, però difficile, che porta al Sassuolo.

In Serie B ci sono tre squadre su Gabriele Rolando, esterno della Sampdoria rientrato dal prestito al Latina: sono Avellino, Pro Vercelli e Spezia. Il Pescara attende invece il sì di Ganz per provare poi l’assalto finale con la Juventus, società proprietaria del cartellino. Per Benali, invece, chiacchierate esplorative con Genoa e Cagliari. In casa Perugia sono giorni decisivi per la scelta dell’erede di Bucchi in panchina: ci sono stati dei contatti con Federico Giunti, reduce da un’ottima stagione alla Maceratese. Il Foggia insiste per Milinkovic del Messina.

Capitolo Lega Pro. La Pro Piacenza è vicina alla conferma di Daniele Bazzoffia, trattativa per il rinnovo in dirittura d’arrivo. Il Parma ha ufficializzato l’arrivo di Facundo Lescano, reduce dall’esperienza in D con l’Igea Virtus Barcellona. Il Renate ripartirà da Alberto Cevoli in panchina, per l’Arezzo è invece Giuseppe Magi il favorito. Il Lecce incontrerà in settimana Roberto Rizzo, che gode della stima della società e che quindi potrebbe restare sulla panchina giallorossa. La Virtus Francavilla ha ufficializzato l’arrivo di Franchiolla nel ruolo di responsabile dell’area tecnica, il favorito per la panchina è invece Gaetano D’Agostino.

All’estero l’Arsenal ha ufficializzato l’arrivo di Kolasinac dallo Schalke 04 mentre Pepe ha salutato il Real Madrid ed è pronto a firmare un biennale con il PSG. Peter Bosz è il nuovo allenatore del Borussia Dortmund mentre il Nantes ha annunciato che Sergio Conceicao lascerà la panchina per trasferirsi su quella del Porto.