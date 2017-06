Buonanotte, con la raffica…

Il Milan è pronto a piazzare un altro colpo in entrata e, dopo Musacchio e Kessie, si tratta di Ricardo Rodriguez. Blitz di Fassone per chiudere per il giocatore del Wolfsburg: Rodriguez è atteso in Italia domani e poi sarà tempo di procedere con le visite mediche di rito. Capitolo Morata: passi indietro del Milan ma quella che porta all’attaccante spagnolo non è una pista tramontata definitivamente. Sempre sul fronte entrate, Biglia è ancora più vicino: accordo a un passo con la Lazio. Altro giocatore nel mirino dei rossoneri è Andrea Conti dell’Atalanta: per lui continua il pressing del Milan che giovedì incontrerà il suo procuratore. Il club vorrebbe chiudere entro il 16 giugno, ovvero prima dell’inizio dell’Europeo Under21, al quale Conti parteciperà. Non è da escludere però che per lui possa inserirsi anche l’Inter che aprirebbe dunque un derby di mercato con protagonista proprio Conti. Questione rinnovo Donnarumma: il club rossonero aspetta la risposta del portiere classe ’99 alla super-offerta per il rinnovo con una proposta economica intorno ai 4,5 milioni. La sua decisione arriverà tra il 12 e il 13 giugno, prima insomma del raduno con l’Under 21, fissato per il 14. Intanto oggi si è visto a Casa Milan l’ex arbitro Romeo, prossimo team manager rossonero.



La Juventus sta lavorando a due nomi: Douglas Costa e Angel Di Maria. Uno o l’altro per l’attacco della prossima stagione: il brasiliano classe ’90 del Bayern Monaco e l’argentino del Paris Saint Germain. Di Maria infatti non è un colpo impossibile e la Juventus ha dimostrato di essere in grado di sostenere anche ingaggi pesanti (Di Maria guadagna circa 9 milioni a stagione, tra i 7 fissi più i bonus). Insomma, la Juventus intende provarci per entrambi con la volontà di chiudere per uno di questi due giocatori. Chiusa invece l’operazione Szczesny. Per il numero uno polacco è stata trovata l’intesa con l’Arsenal sulla base di 14 milioni più 2 di bonus. Al giocatore: contratto di 4 anni a 4 milioni a stagione, a salire fino a 4,5 milioni il quarto anno. Intanto Allegri è a un passo dal rinnovo per un altro anno, dunque fino al 2019 (contratto in scadenza nel 2018): nelle prossime incontro con la dirigenza per la firma.

Prima giornata milanese per Luciano Spalletti che oggi ha incontrato Ausilio e Gardini e domani volerà a Nanchino per ufficializzare il suo nuovo incarico da allenatore nerazzurro. Per la sua squadra della prossima stagione, una pedina importante sarà Ivan Perisic. L’Inter infatti intende trattenere il croato, ha rifiutato i 40 milioni del Manchester United. Il piano per tenere il giocatore? Fare cassa con 4 cessioni: quelle di Brozovic, Murillo, Banega e Ranocchia. Per quanto riguarda la difesa, invece, si cerca un vice-D’Ambrosio: si segue Karsdorp del Feyenoord e c’è stato un sondaggio per Tete dell’Ajax. Continuano comunque i contatti per Dalbert del Nizza, e – come difensore centrale – la prima scelta resta sempre Rudiger della Roma. A proposito dei giallorossi: il ds Monchi è ancora a Boston da Pallotta, ma si continuano a sondare piste. In particolare, per il centrocampo, c’è l’idea Jean Seri, classe ’91 del Nizza.

A Napoli tiene banco la questione portiere: Reina è sempre più lontano, ancor di più dopo che il suo agente Quillon ha chiesto alla società un rinnovo di tre anni, richiesta considerata come una forzatura e un modo per arrivare alla rottura dal Napoli. Il club dunque si guarda intorno alla ricerca del sostituto: con Szczesny che ha chiuso con la Juventus, i nomi caldi rimangono quelli di Neto e Leno. L'attuale secondo bianconero, già chiuso da Buffon, è il profilo preferito da Sarri e dalla società: costa meno e conosce già il campionato italiano (e di conseguenza la lingua, elemento molto considerato da Sarri per inserire i propri uomini nelle dinamiche di gioco). Leno invece, secondo di Neuer nella nazionale tedesca e portiere del Bayer Leverkusen, costa di più e sarebbe alla prima esperienza in Italia. Per quanto riguarda gli esterni, si puntano sempre Ounas del Bordeaux e Berenguer dell'Osasuna, con Ghoulam che piace sempre al Liverpool, in attesa di nuovi contatti con gli agenti dell'algerino.

L’Atalanta insiste per Matteo Politano del Sassuolo - presto avverrà un nuovo incontro tra il club nerazzurro e gli agenti del giocatore - e va avanti per Favilli, l’attaccante che ha vestito la maglia dell’AscoliI nell’ultima stagione. Intanto Cristante ha detto di no all'offerta del Bournemouth. La Sampdoria è su Fabio Eguelfi: classe ’95 di proprietà dell’Inter ha trascorso la scorsa stagione in prestito (con diritto di riscatto) alla Pro Vercelli, ma l’Inter ha dalla sua il contro-riscatto del giocatore il che mette i nerazzurri in una posizione privilegiata. La Samp comunque preme per regalarlo la prossima stagione a Giampaolo, mentre la Pro spera di trattenerlo in B un altro anno – sempre in prestito – per farlo maturare ancora. Inoltre ai blucerchiati, come terzino sinistro, piace Jordan Amavi dell'Aston Villa. La Fiorentina ha ufficializzato il colpo Vitor Hugo dal Palmeiras per la difesa e intanto stasera Corvino ha incontrato a cena Pioli (per l'allenatore contratto di due anni), mentre per il Bologna sono giorni decisivi per l’acquisto di Filip Bradaric: tra mercoledì e giovedì si terrà un incontro importante per riuscire a chiudere la trattativa con il Rijeka. Si tratta di un’operazione da 5 milioni. Il Sassuolo invece è alle prese ancora con la scelta del nuovo allenatore (Bucchi, Nicola e Baroni i tre nomi per il post-Di Francesco) e per quanto riguarda l'attacco è fortemente interessato a Gianluca Caprari, giocatore di proprietà dell'Inter e che interessa anche al Bologna che lo vuole in prestito. Il Torino va avanti per Sirigu del PSG, ma spunta anche l’idea Karnezis, in uscita dall’Udinese che piace però anche alla Samp.

Idea Cigarini per il Cagliari (un ritorno di fiamma visto che il centrocampista era stato cercato anche l’estate scorsa dal club di Giulini), mentre in serata è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Rastelli fino al 2019: altri due anni insieme, sulla panchina rossoblù. Anche la Spal inizia a costruire la rosa della prossima stagione: primi contatti col Milan per Rodrigo Ely e Vangioni. I rossoneri hanno espresso la loro disponibilità al prestito di entrambi i giocatori, ma l’ostacolo principale restano i loro ingaggi molto elevati. Altro profilo che piace alla squadra di Semplici è quello di Salamon del Cagliari, e per l'attacco il nome nuovo è quello di Tom Boere, punta dell'OSS. Infine, in porta la Spal vuole tenere Meret dall'Udinese, ma oltre a lui potrebbe arrivare un secondo portiere: c'è una trattativa in corso per SIlvestri del Leeds. Simone Ganz, invece, ha molti estimatori in Serie B: oltre all’interesse di Ascoli e Foggia, sul classe ’93 punta forte il Pescara (è il primo obiettivo per l’attacco di Zeman) ed è interessato anche il Perugia. Pazza idea per il Verona che vuole Kean in prestito.

Serie B: Mazzeo ha rinnovato con il Foggia (avanti insieme fino al 2019) e Belmonte sta per fare lo stesso con il Perugia. E’ tutto fatto, infatti, per il rinnovo del difensore pronto a firmare un prolungamento di altri due anni, tornando così a tutti gli effetti un giocatore del Perugia dopo la risoluzione avvenuta prima della fine del campionato scorso per permettere ad Alhassan di entrare in lista ed essere a disposizione di Bucchi per il finale di stagione. L'Ascoli per la difesa cerca un elemento d'esperienza: non solo Adejo ma anche Giani della Spal. Per l'attacco si punta Ganz ma nei prossimi giorni il club bianconero vedrà anche la Juventus per Favilli: l'intenzione è quella di averlo ancora un altro anno. E' in programma, inoltre, anche un incontro col Milan per rinnovare il prestito di Felicioli. Per quanto riguarda la panchina del Novara: il club ha incontrato Tramezzani - che domani vedrà il presidente del Lugano per lasciare la squadra e valutare le diverse offerte - ma presto ci sarà un incontro anche con Di Carlo.

Dall’estero: Pepe è a un passo dal Paris Saint Germain club col quale è pronto a firmare per le prossime due stagioni.