Buonanotte, con la raffica...

Penultimo lunedì di calciomercato pieno di trattative, in Serie A e non solo. Partendo dalla Roma, che punta su Gregoire Defrel per rinforzare l'attacco. Prima offerta di prestito con obbligo di riscatto tra un anno e mezzo fissato a 18 milioni di euro respinta dal Sassuolo, che chiede di più e potrebbe virare su Alberto Paloschi in caso di partenza dell'ex Cesena. Attaccanti al centro del mercato, con Gerard Deulofeu ufficiale al Milan e Mbaye Niang che potrebbe partire in prestito, col Genoa che ha già sondato il terreno con i rossoneri per uno scambio di prestiti con Lucas Ocampos. Ok del Milan che è arrivato, manca il sì del giocatore in arrivo oggi,ma su di lui ci sono tre club di Premier League: Everton, West Ham e Crystal Palace, che stuzzicano l'attaccante. Genoa che cerca un centrocampista centrale, oltre a Carmona, Hernanes è l'idea più percorribile, con il brasiliano più vicino grazie ad aperture da parte della Juventus.

Settimana importante per il futuro di Manolo Gabbiadini a Napoli, con il Southampton che insiste per il classe 1991, mentre per quanto riguarda la Juventus è pronto il primo contratto da professionista per Caligara. In casa Palermo, Corini verso la conferma, su Quaison c'è anche il Watford e avanti tutta per Gnoukouri e Yao dall'Inter, che sta per cedere Miangue al Cagliari. Rossoblu che riportano a casa Deiola dallo Spezia e che puntano Cristante del Pescara, su cui però l'Atalanta è in vantaggio: oggi giorno decisivo, rinnovo col Benfica e poi la scelta definitiva. La Fiorentina ha chiuso per Castrovilli e Scalera dal Bari, col primo che ha già firmato e verrà aggregato già alla prima squadra, mentre questa potrebbe essere la settimana di un'altra firma: quella di Cassano sulla risoluzione con la Sampdoria.

In Serie B, il Bari ha ufficializzato Salzano e punta su Greco o Lodi per il centrocampo, mentre oggi è il giorno di Suagher per la difesa. Oggi sarà anche il giorno della definizione dell'operazione Catellani-Entella, che punta anche De Luca per poter lasciar andare Masucci direzione Pisa, che potrebbe però perdere Eusepi: è un'idea del Latina. La Ternana è su Bianchi del Perugia, in rottura col club: l'attaccante però ha rifiutato la corte rossoverde. Lo Spezia ha definito l'arrivo di Djokovic dal Greuther Furth, mentre Pro Vercelli e Vives sono vicinissimi, così come Poluzzi e la Spal.

Punto Lega Pro: Vibonese su Rea e Milinkovic del Messina, alla Reggiana cambia l'allenatore: ecco Menichini al posto di Colucci. Con lui, arriva Riverola dal Foggia, mentre piacciono Salvi e Fabinho. La Sambenedettese sta per cedere Tavanti alla Lucchese, mentre è in stand by l'arrivo di Rafael Lopes. Lucchese che ha detto no al Livorno per Bruccini. E buonanotte, con la raffica...