Buonanotte con la raffica…

L’ufficialità di Bereszynski alla Sampdoria ha aperto questa giornata di mercato. Poi una conferma, quella del presidente del Siviglia nei confronti di un interesse del club spagnolo per Jovetic: “Speriamo di prenderlo”. Il montenegrino è infatti sempre più vicino alla Liga, mentre l’Inter continua a lavorare per portare in nerazzurro Gagliardini. La prossima settimana le parti parleranno ancora (operazione in prestito oneroso a 2 milioni più diritto di riscatto fissato a 22,5 più bonus). I nerazzurri però pensano anche ad un colpo per giugno: si tratta di Rodriguez del Wolfsburg. Per questo terzino c'è una clausola da 20 milioni, ma gradisce l'Italia come destinazione, preferendola anche al PSG. Sul fronte uscite, Ranocchia non interessa solo al Palermo: su di lui anche il Sassuolo. La Juventus, invece, per il centrocampo continua a pensare a Tolisso e N’Zonzi per la prossima estate. Per quanto riguarda la situazione legata a Zaza, c’è stato un incontro tra il suo entourage e i bianconeri. Ma non è escluso che il Valencia nonostante l’addio di Prandelli possa portare a termine questa operazione visto che il club era sul giocatore da tempo, da prima dell’interessamento di Prandelli. Juventus e Napoli oggi hanno parlato con l’Ascoli: tema del colloqui Orsolini.

Capitolo Milan: non è arrivata nemmeno oggi la risposta dall’Everton per Deulofeu, nonostante sia stato quasi preso il sostituto (Lookman dal Charlton). Intanto i rossoneri continuano a lavorare allo scambio Storari-Gabriel col Cagliari. In alternativa però si pensa anche a Sirigu. Il Genoa sta per riaccogliere Pinilla, fissate per domani le visite mediche, e intanto punta anche al ritorno in A di Taarabt (in prestito per 18 mesi dal Benfica). La Roma non è più convinta di Jesè dal punto di vista caratteriale visto che voleva andare a Las Palmas: i giallorossi dunque stanno valutando se il giocatore abbia o meno le ambizioni giuste, per questo continua a mantenere vive anche le altre piste. E intanto è diventata ufficiale la cessione di Iturbe al Torino e sempre sull’asse Roma-Toro, i granata hanno esercitato il diritto di riscatto per Iago Falque. Sempre sul fronte uscite, Seck interessa agli olandesi del NEC Nijmegen ma su di lui c’è anche il Sassuolo. Thiam della Juventus verso l’Empoli, mentre Sampdoria e Frosinone lavorano per la difesa: Krajnc verso la squadra di Marino, per sostituirlo c’è Oikonomou del Bologna. L’Atalanta continua a parlare col Chelsea per Kessie (i nerazzurri chiedono 30 milioni), mentre l’Udinese ha ceduto ufficialmente Penaranda al Malaga e ha chiesto informazioni per Clayson, attaccante classe '95 della Ponte Preta. Il Leicester insiste per Acerbi (qualora non dovessa andare a buon fine questo interesse, il club di Ranieri potrebbe andare su Ranocchia), il Palermo invece valuta Stefan Silva, svedese del Sundsvall. Al Pescara è in arrivo Andres Cubas, centrocampista argentino del Boca Juniors. Il Torino ha chiesto al Bologna Donsah, ma al momento la risposta è stata negativa, e sempre il club granata (insieme al Bologna) ha effettuato un sondaggio per Capradossi.

Serie B: all'Entella interessa Josè Machin, centrocampista di proprietà della Roma in prestito al Trapani. Il Cesena ha ufficialmente ceduto Djuric al Bristol City, mentre il Perugia ha incontrato oggi la Juventus per Brignoli. Interesse del Trapani per Federico Marracchi, centrocampista della Feralpisalò che piace anche all'Entella.