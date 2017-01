Buonanotte con la raffica...

E’ fatta per Gagliardini all’Inter: operazione chiusa sulla base di un prestito di 2 milioni con diritto di riscatto a 20, più bonus. Il giocatore nel tardo pomeriggio è arrivato già a Milano e domani sosterrà le visite mediche. Intanto è stato ufficializzato il trasferimento di Jovetic al Siviglia. Il Milan invece è fiducioso per l’arrivo di Deulofeu: l’Everton è a un passo da Schneiderlin del Manchester United (trasferimento da 22 milioni di sterline) e questo affare aprirebbe alla partenza di Deulofeu. Intanto oggi si è definito (con le relative ufficialità) col Cagliari lo scambio Storari-Gabriel. La Juventus valuta di anticipare l’arrivo in bianconero di Bentancur, mentre il giovane Francesco Cassata è nel mirino del Liverpool. Il club inglese ha chiesto informazioni ai bianconeri e sarebbe pronto ad offrire circa 10 milioni di euro. Resta da capire se ci saranno le basi per iniziare a trattare. L’Atalanta ha rifiutato l’offerta di 15 milioni di sterline dall’Everton per Kessie. Un’altra ufficialità arrivata in giornata è quella di Taarabt al Genoa. La Sampdoria invece sta lavorando al rinnovo di Silvestre: i blucerchiati hanno proposto altri due anni di contratto al giocatore a un milione di euro a stagione, sperando che questa offerta venga accettata dall’entourage del giocatore. Sul fronte entrate, la Samp ha presentato la prima offerta al River Plate per Sebastian Driussi, ala sinistra italo-argentina classe ’96. Il Torino non si ferma ad Iturbe: per rinforzare il centrocampo l’obiettivo è Lucas Castro. L’argentino del Chievo è una priorità per i granata. Ed oltre a quest’ultimo, il Toro pensa anche al futuro con Martin Remacle, belga classe ’97 arrivato dallo Standard Liegi: il giocatore ha già sostenuto le visite mediche.

Il Bologna ha chiuso col Trapani per Bruno Petkovic: il giocatore è arrivato in serata a Milano e domani partirà alla volta di Bologna per sostenere le visite mediche. Il Pescara accoglie Cubas, atterrato oggi in Italia. Oltre all’arrivo del talento del Boca però il Pescara punta anche Mandragora, Mattiello e pensa a Grigoris Kastanos, classe ’98 della Primavera della Juventus. Il Palermo invece ha chiesto Antonio Vacca al Foggia. Nome nuovo per il centrocampo del Crotone: si tratta di Ledesma. E c’è fiducia per Gnokouri: oggi il club calabrese ha incontrato l’agente del giocatore e l’unico nodo resta il rinnovo con l’Inter, ma il Crotone resta comunque fiducioso.

In Serie B: Il Perugia sfida il Bari per Alejandro Rodriguez ed è vicino l'arrivo di Terrani. Stefano Mauri ha firmato col Brescia ed al Frosinone arrivano Krajnc e Fiamozzi. La Spal sta per accogliere Costa del Chievo e si inserisce per Floccari, tentando di strapparlo al Cesena, altro club interessato all’attaccante. Di Piazza del Vicenza è ufficialmente un nuovo giocatore del Foggia.