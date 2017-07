Buffon: "Voglio meritarmi il sesto Mondiale. Donnarumma? Forza Gigione, fai quello che ti rende felice"

Premiato con il Pallone di Marmo nella sua Carrara, Gianluigi Buffon pensa a quella che potrebbe essere la sua ultima stagione: “Vorrei meritarmi l’opportunità di fare il sesto Mondiale” ha detto il portiere bianconero a L'Originale.

Il prossimo saranno due gli appuntamenti a cui Buffon non vorrà mancare, la finale di Champions League a Kiev e poi Mondiali in russia: “È un anno stimolante, che mi godrò sicuramente. Darò il meglio di me perché so di poterlo fare, sono curioso di vedere come risponderò in questa stagione. Ho dei bei ricordi in quelle terre, l’esordio in Nazionale e la Coppa Uefa con il Parma”.

Poi ha continuato sulla Juventus: “È una società talmente forte con delle radici e una storia talmente grande che può superare un’assenza, anche di Buffon, perché verrà sostituito da uno più forte". Su Donnarumma invece: “Forza Gigione, non dispenso consigli, perché in questo momento si aumenta solo la confusione, l’unica cosa che gli dico è di fare quello che lo rende felice”.