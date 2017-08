Borussia Dortmund, Aubameyang: "Resto qui, mi sento a casa"

Aubameyang sembra aver finito i petali: rimanere a Dortmund o andare al Milan? A quanto pare la prima soluzione ha prevalso, almeno stando a quanto confessato dall'attaccante gabonese ai microfoni di Welt am Sonntag: "Prima delle vacanze ho solo detto alla società che un giorno potrei cambiare squadra. È normale pensare alla Cina quando ti vengono offerti così tanti soldi. In molti si rifiutano di andare, dicendo che è un Paese indietro a livello calcistico e che le strutture non sono all’altezza. Tuttavia non mi è piaciuto quello che è successo con Modeste, un tira e molla che non mi è piaciuto. Con me bisogna essere chiari e per questo ho deciso di metterli da parte.Futuro? Rimango al Borussia, sono molto felice, a Dortmund mi sento a casa. Non prometto nulla a chi ci chiede di vincere il campionato, sento che il Bayern Monaco è ancora davanti a noi, ma ce la potremo giocare". Frasi di circostanza, rilasciate al settimanale tedesco prima della finale di Supercoppa tedesca. In realtà Aubameyang vorrebbe ancora vestirsi di rossonero. Il futuro non sembra ancora deciso.