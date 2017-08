Bonucci: "Ci sono similitudini tra la prima Juventus di Conte e questo Milan"

Leonardo Bonucci, a Sky Sport, ha parlato dopo la vittoria col Cagliari: "Mi sento ancora più responsabile in quanto capitano e persona scelta dalla società per rappresentare questo nuovo ciclo. Voglio portare al gruppo tutta la mia esperienza. Stiamo diventando un grande gruppo, soffrendo, rischiando, ottenendo tre punti fondamentali. Siamo sulla strada giusta. Abbiamo qualcosa, è nostro e continuiamo a crescere. Abbiamo le qualità per diventare una grande squadra, dobbiamo essere squadra. Il pubblico e tutto l'ambiente Milan è importante per essere rispettati in Italia e in Europa. E' molto simile a quando arrivò Conte alla Juventus. Arrivò un solo top, Pirlo, più Conte in panchina. Abbiamo costruito ora una squadra di grandi giocatori e un grande allenatore. Ci sono similitudini".