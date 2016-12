Benevento, Giuntoli in tribuna al Vigorito: Ciciretti resta un obiettivo del Napoli ​

Benevento-Pisa in corso, con due presenze speciali in tribuna. Si tratta di Giuntoli e del dottor De Nicola, ds e medico sociale del Napoli, che stanno assistendo alla partita. Un occhio al campo e un pensiero al mercato, perchè anche se Amato Ciciretti non gioca (è squalificato), resta comunque un obiettivo del club azzurro. Infatti questa è possibile che sia un'occasione per un nuovo contatto con il presidente Vigorito per parlare proprio del classe '93. E tra gli osservati della serata potrebbero esserci anche altri due giocatori: il numero uno Cragno (di proprietà del Cagliari) e Venuti.