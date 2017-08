Benassi saluta i tifosi granata: "Il Torino sarà per sempre una parte di me"

Marco Benassi saluta i tifosi granata con un post sul suo profilo Instagram. Dal 2014 vestiva la maglia del Torino: 98 presenze e 12 gol con i colori granata.

Per il centrocampista è arrivato però il momento dei saluti, per una piazza e una tifoseria che lo hanno sempre fatto sentire a casa: "Sembra facile dire Ciao. Ma salutare è difficile. Lo è quando si è vestito con orgoglio e rispetto una maglia come quella granata, quando ci si è sentiti accolti da una straordinaria tifoseria, quando si respira aria di famiglia e di casa. Lo è ancora di più quando il tempo, la vita e le circostanze ti portano ad andare via. Scelte difficili. Scelte inevitabili. Ringrazio tutti: Il Toro è e sarà per sempre una parte di me. Ora una nuova avventura mi attende. L'affronterò con umiltà e voglia di mettermi alla prova. Onorato ed emozionato di giocare nella Fiorentina!".