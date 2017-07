Bayern, Ancelotti: "Vidal rimane con noi. Renato Sanches? Spero continui il suo percorso"

Bayern-Inter, sfida dal sapore speciale. Amichevole di lusso al Nationa Stadium di Singapore e dopo quella di Spalletti è il turno della conferenza stampa di Ancelotti, che, ovviamente, parla canche di mercato: "Sono contento della partitacontro il Chelsea" - ha attaccato Ancelotti - "Tolisso e James hanno fatto bene, saranno importanti per noi. L'Inter ha un nuovo allenatore con tanta esperienza, vedremo se faranno acquisti. Vidal? Rimane con noi. Per quanto riguarda Renato Sanches, spero che riesca a continuare nel suo processo di crescita. Italia? Sono molto felice qui sono concentrato sul Bayern Monaco. Certo, sono italiano e quindi è normale pensare per il futuro a un ritorno: può essere un'opzione, ma non per l'immediato".