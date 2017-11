Atletico Madrid, si lavora per blindare Gimenez: presto il rinnovo

Interesse forte da parte di diversi top club europei - compresi Juventus e Manchester United che avevano in passato chiesto informazioni - ma José Gimenez sembra destinato a rimanere ancora a lungo un giocatore dell'Atletico Madrid. La società spagnola è al lavoro per blindare il difensore classe '95: discussioni che proseguono, presto il rinnovo del contratto del nazionale uruguaiano, individuato dai Colchoneros come pilastro per la difesa del futuro della squadra del Cholo Simeone. Contratto in scadenza, il nuovo accordo dovrebbe avere una durata di cinque anni, fino al 2022. Operazione che dovrebbe presto chiudersi, lo stesso Gimenez al termine della gara di Copa del Rey contro l'Elche si è detto concentrato unicamente sui rojiblancos: "La mia mente è rivolta solo all'Atletico Madrid. Non ho pensato di andare via - ha detto il difensore uruguaiano -, mi identifico pienamente con questo club". La storia potrebbe continuare ancora, l'Atletico è al lavoro per blindare Gimenez: presto il rinnovo fino al 2022.