Atalanta, l'agente di Spinazzola: "Voleva tornare alla Juventus, non si sentiva più a suo agio. Da domani però darà il massimo come ha sempre fatto"

E’ stato uno dei casi che ha infuocato questi ultimi giorni di mercato. Il ritorno di Spinazzola alla Juventus: un desiderio espresso fortemente dal giocatore, che non è stato però assecondato dall’Atalanta. Per fare chiarezza sulla questione ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’agente del difensore, Davide Lippi: “Spinazzola alla Juve? Ormai non si fará. Da figlio di un allenatore non mi è capitato che un allenatore volesse tenere un giocatore che non si sentisse più a più suo agio all'interno di un gruppo. Da agente l'abbiamo gestita bene. Più che uno scontro tra Spinazzola e Atalanta c'è stato uno scontro tra Juventus e Atalanta. E' normale che il ragazzo avesse l'aspirazione di tornare a casa dopo anni di girovagare. Ci tengo a precisare che Spinazzola non ha mai saltato un allenamento. Ha saltato qualche partita ufficiale perché non si sentiva sereno. Ha rispettato i compagni e l'Atalanta. Da questa vicenda non ha vinto nessuno, siamo comunque contenti che sia stato convocato dalla Nazionale. Può capitare che la Juventus possa aver la necessità di portare a casa un giocatore nonostante lo abbia prestato per due anni ad un'altra squadra. Come sarà da domani? Si allenerà da professionista come sempre. Darà il massimo come ha sempre fatto"