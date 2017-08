In casa Atalanta continua il caso Spinazzola. Nonostante la convocazione di ieri di Gasperini, il giocatore questa mattina si è allenato a parte come negli ultimi giorni e successivamente è tornato a casa. Per questo motivo, non seguirà i compagni allo stadio e vedrà la partita da casa. Al momento questa è la situazione, e a meno che di cambiamenti delle ultime ore, non ci saranno sorprese. Spinazzola vuole la Juventus e continua il braccio di ferro con l'Atalanta.