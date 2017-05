Atalanta, Caldara: "Alla Juve imparerò molto, anche se giocherò poco. Giocare l'Europa League sarebbe il completamento di un sogno"

Una serata di gala, per festeggiare un traguardo importante. Tra gli invitati a Palazzo Parigi per il Two Men Show, c'è anche Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta, che ha risposto così intervistato da Sky Sport.

"Futuro? Se vado alla Juve imparerò molto. Avrei davanti i tre difensori più forti del mondo, però difficilmente giocherei. Sarebbe importante completare un sogno con l'Atalanta, giocando in Europa davanti a questa tifoseria. Sarebbe importante anche per la mia crescita. Mi piacerebbe andare a Cardiff, vedremo se riuscirò a far collimare con le convocazioni degli Europei Under-21, per i quali spero di partecipare".