Argentina, Dybala: "Higuain vorrebbe essere qui, la gente lo vuole. Mondiale? La finale del 2014 l'ho vista in ritiro con il Palermo, adesso voglio viverla"

Paulo Dybala ha parlato dal ritiro dell'Argentina. Nazionale già qualificata, in questa sosta del campionato affronterà la Russia in amichevole. Un impegno per il quale Sampaoli non ha convocato ancora Gonzalo Higuain. E proprio del compagno di squadra e di reparto alla Juventus ha parlato Dybala ai microfoni di TycSports: "La gente lo vuole, è un grande giocatore. Gonzalo si sforza e dà sempre il meglio. Sogna di essere qui. Non ha bisogno di dimostrare nulla".

Dybala poi ha parlato anche della sua esperienza in bianconero finora e dei sogni che nutre lui e l'Argentina tutta in vista di Russia 2018: "Il passaggio alla Juventus è stato un salto importante per me, ho raggiunto alcuni miei obiettivi. A Torino mi trovo bene, quando esco la gente mi riconosce e mi saluta, cerco di non stare sempre chiuso in casa. Giornata tipo? Mi sveglio presto per gli allenamenti, torno a casa verso le tre di pomeriggio. Ho la mia famiglia e i miei amici e cerco di stare con loro il più possibile. Mondiale? La finale del 2014 l'ho vista in ritiro con il Palermo e l'ho vista insieme a Munoz e Vazquez, sognavo di giocarla. Adesso voglio condividere questa esperienza con i miei compagni. Devo lavorare e cercare di fare sempre il massimo per aiutare Messi e il resto del gruppo".