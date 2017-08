Addio alla Nazionale? Nainggolan corregge il tiro: “Non ho deciso nulla in merito"

Prima l’addio alla Nazionale, poi il ripensamento. Per una situazione che ha già le sfumature di un giallo. La notizia che ha sconvolto i tifosi del Belgio arriva direttamente in mattinata. “Lascio la Selezione, da oggi penserò solo alla Roma”, le, a questo punto presunte, parole rilasciate da Radja Nainggolan in patria. Troppo difficile il rapporto con il ct Martinez, meglio lasciare stare. Poche ore dopo, però, il cambiamento di rotta. Attraverso Twitter, ecco arrivare la smentita. “"Le notizie ufficiali le sentirete solo da me… sono davvero deluso. Non ho deciso nulla in merito", scrive il centrocampista. Poche parole, quante ne bastano per mettere a tacere qualsiasi voce. Nessun addio, per ora.

[ tweet 901368734266339330 ][/tweet]