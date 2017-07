Acerbi: "Andrò via dal Sassuolo. Con il Galatasaray nessun accordo”

Un anno di contratto ancora con il Sassuolo, ma la volontà è quella di iniziare una nuova esperienza per Francesco Acerbi: "Con il Galatasaray non si è fatto nulla, non si sono messe d’accordo le società, lo Zenit vedremo, ora sono ad allenarmi a Carrara per farmi trovare pronto, sul mio futuro si vedrà in questi giorni" ha detto il difensore del Sassuolo a Sky Sport.

Un altra ipotesi porta direttamente a Roma, dove troverebbe Di Francesco: "Non mi chiama assolutamente - scherza Acerbi - Ho parlato con il Sassuolo a gennaio e ho detto la mia intenzione. Ho ponderato bene la situazione, ho già detto a chi di diritto che la mia decisione era quella di andare via, ho ancora un anno di contratto, ma non è facile trovare l’accordo. La cosa sicura è che non rimango a Sassuolo, non mi rimangio la parola, è una decisione ponderata e pensata. Si chiude una porta e si apre un portone - ha continuato il difensore ventinovenne - Il Galatasaray è una buona opportunità, è chiaro che io faccio la mia parte e il Sassuolo la sua. Io li ho sempre rispettato, ma penso sempre a fare meglio, il mio obiettivo è migliorarmi, al resto pensa il mio procuratore" ha concluso Acerbi.