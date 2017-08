A tutto Lippi: "L'Italia in prospettiva è il miglior gruppo al mondo. Serie A? Juve favorita ma il Napoli è bellissimo"

Una qualificazione al Mondiale russo tutta in salita per la sua Cina ed un occhio buttato, com’è normale che sia, ai colori azzurri. Ai microfoni de ‘La Repubblica’ Marcello Lippi parla a 360°: Mondiale, Serie A, Champions e non solo. Partendo dal match tra Spagna ed Italia, ormai alle porte: “Sfida difficile ma alla nostra portata. L’Italia è l’espressione di un calcio in crescita, giovane, pieno di entusiasmo e talento; loro invece stanno vivendo una leggera involuzione riflesso del ciclo ormai a termine del Barcellona. E poi gli azzurri hanno battuto già la Spagna all’Europeo dello scorso anno: non partiamo sconfitti”.

Analizzando anche il lavoro svolto finora da Ventura. Del quale pensa: “tutto il bene possibile; ha cercato il talento e lo ha innestato con coraggio. Sa di avere ottimo materiale: nessuna nazionale al mondo in prospettiva ha un gruppo migliore del nostro. Saremo protagonisti per molti anni. La qualità delle generazioni è imprevedibile, almeno per quanto riguarda le eccellenze. Sicuramente la crisi precedente non dipendeva dagli stranieri perché c’erano anche ai tempi di Baggio, Del Piero e Montella. Semplicemente ora sono nati e cresciuti tanti campioncini: l’estro non si allena. Nell’U21 sono tutti bravissimi: Bernardeschi, Pellegrini, Donnarumma, il blocco dell’Atalanta della scorsa stagione. Ci faranno vincere tanto”.

Ma se dovesse indicare una favorita per i mondiali russi… “La Germania sempre su tutti, non si scappa”.

E che rammarico non poter essere il direttore tecnico azzurro: “Mi spiace moltissimo. Ne avevamo parlato per mesi, io e le persone che stavano riscrivendo le regole sul conflitto d’interessi per chi ha parenti procuratori di calciatori. Poi, due giorni prima della mia firma è cambiato tutto. È andata così, pazienza”.

Previsioni di Champions: “La Juve passerà il turno insieme al Barcellona, il Napoli può vincere il girone, lo vedo protagonista ovunque. Più dura per la Roma che avrà il problema di eliminare una tra Chelsea ed Atletico”.

Analisi sulle cifre del mercato più pazzo di sempre: “Non mi scandalizzo: si sarà capito ormai che il fair play finanziario è una barzelletta. Riguardo Bonucci non conosco le vere ragioni di questo addio però è chiaro che qualcosa è successo. Non credo sia solo mercato”.

Passando per le previsioni anche sulla prossima Serie A: “Il campionato è quel romanzo giallo dove alla fine l’assassino è sempre il maggiordomo e credo che la Juve sarà ancora il maggiordomo perfetto. Stavolta però c’è un Napoli bellissimo, una squadra magnifica e tecnica che gioca a memoria magnificamente. Sarà un rompicapo per chiunque: dalla Juve alle avversarie in Champions”.

Sulle sconfitte della Juve sia in finale di Champions sia in Supercoppa: “Per quanto riguarda la Champions non c’è nessuna maledizione: i bianconeri possono riprovarci e riuscirci. Mi sembrano più completi e ormai Dybala è una stella quasi planetaria, i nuovi acquisti hanno aumentato il peso internazionale del gruppo. Mi aspetto la Juve della finale di Kiev. La sconfitta in Supercoppa è un allarme ma credo che la Juve sia già oltre quella sconfitta, anche se un bravo allenatore deve inventarsi sempre qualcosa di nuovo”.

Sulla Milano cinese: “Si è rafforzata molto e qui l’attesa è grande. Suning è un colosso mondiale e Spalletti una garanzia. La proprietà del Milan era più in ombra ma il mercato strepitoso dei rossoneri dovrebbe aver chiarito molti dubbi. Il campionato ritroverà Milano, il suo pezzo mancante”.

Infine, su Roma: “Simone Inzaghi è bravissimo, pieno di idee e il suo lavoro mi piace molto. Per la Roma sarà forse più difficile, è cambiata molto ed è senza Totti. A Francesco avevo consigliato di staccare, di mettere un po’ di tempo tra campo e tribuna, tra carriera e scrivania”.